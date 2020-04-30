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ANNELER GÜNÜ

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  • 41

Renk

Cinsiyet

  • Kadın
  • Kız Çocuk (8-15 Yaş)
  • Küçük Kız Çocuk (0-8 Yaş)

Teknoloji

  • Air Cooled Memory Foam
  • D lites
  • Energy Burst
  • Go Walk
  • Goga Max
  • Memory Foam
  • Relaxed Fit

Ürün Tipi

  • Atletik Spor Ayakkabılar
  • Bağcıklı Ayakkabılar
  • Bağcıksız Ayakkabılar
  • Casual Ayakkabı
  • Performans Ayakkabıları

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Resim ARCH FIT - LUCKY THOUGHTS KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

arch fıt - lucky thoughts kadın spor ayakkabı

689,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim FLEX APPEAL 3.0 - MOVING FAST KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

flex appeal 3.0 - movıng fast kadın spor ayakkabı

434,25 TL 579,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim GO WALK 5-BRAVE KADIN SPOR AYAKKABI
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go walk 5-brave kadın spor ayakkabı

449,25 TL 599,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim GO WALK 5-BRAVE KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

go walk 5-brave kadın spor ayakkabı

449,25 TL 599,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim GO WALK 5-BRAVE KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

go walk 5-brave kadın spor ayakkabı

449,25 TL 599,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim GO WALK 5 - WILD KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

go walk 5 - wıld kadın spor ayakkabı

471,75 TL 629,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim GO WALK 5 - WILD KADIN SPOR AYAKKABI
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go walk 5 - wıld kadın spor ayakkabı

471,75 TL 629,00 TL
SEPETE EKLE
Resim GO WALK 4 KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

go walk 4 kadın spor ayakkabı

519,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim GO WALK 4 KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

go walk 4 kadın spor ayakkabı

389,25 TL 519,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim GO WALK 4 - PROPEL KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

go walk 4 - propel kadın spor ayakkabı

389,25 TL 519,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES- FRESH START KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes- fresh start kadın spor ayakkabı

739,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES - FRESH START KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes - fresh start kadın spor ayakkabı

739,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes kadın spor ayakkabı

739,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes kadın spor ayakkabı

739,00 TL
SEPETE EKLE
Resim BOUNTIFUL KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

bountıful kadın spor ayakkabı

499,00 TL
SEPETE EKLE
Resim BOUNTIFUL KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

bountıful kadın spor ayakkabı

499,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim BOUNTIFUL KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

bountıful kadın spor ayakkabı

374,25 TL 499,00 TL
SEPETE EKLE
Resim BOUNTIFUL KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

bountıful kadın spor ayakkabı

499,00 TL
SEPETE EKLE
Resim BOUNTIFUL KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

bountıful kadın spor ayakkabı

499,00 TL
SEPETE EKLE
Resim BOUNTIFUL KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

bountıful kadın spor ayakkabı

499,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim CITY PRO - GLOW ON KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

cıty pro - glow on kadın spor ayakkabı

486,75 TL 649,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim CITY PRO - GLOW ON KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

cıty pro - glow on kadın spor ayakkabı

486,75 TL 649,00 TL
SEPETE EKLE
Resim SUMMITS KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

summıts kadın spor ayakkabı

479,00 TL
SEPETE EKLE
Resim SUMMITS KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

summıts kadın spor ayakkabı

479,00 TL
SEPETE EKLE
Resim SUMMITS KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

summıts kadın spor ayakkabı

479,00 TL
SEPETE EKLE
Resim ARCH FIT - SUNNY OUTLOOK KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

arch fıt - sunny outlook kadın spor ayakkabı

749,00 TL
SEPETE EKLE
Resim ARCH FIT - SUNNY OUTLOOK KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

arch fıt - sunny outlook kadın spor ayakkabı

749,00 TL
SEPETE EKLE
Resim ARCH FIT - SUNNY OUTLOOK KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

arch fıt - sunny outlook kadın spor ayakkabı

749,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim GRATIS - MY EPIPHANY KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

gratıs - my epıphany kadın günlük ayakkabı

404,25 TL 539,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim GRATIS - MY EPIPHANY KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

gratıs - my epıphany kadın günlük ayakkabı

404,25 TL 539,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim D'LITES 3.0-BLAST FULL KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes 3.0-blast full kadın spor ayakkabı

576,75 TL 769,00 TL
SEPETE EKLE
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Resim D'LITES 3.0-BLAST FULL KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes 3.0-blast full kadın spor ayakkabı

576,75 TL 769,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim GO WALK 5 KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

go walk 5 kadın spor ayakkabı

396,75 TL 529,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim GO WALK 5 KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

go walk 5 kadın spor ayakkabı

396,75 TL 529,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim GO WALK 5 KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

go walk 5 kadın spor ayakkabı

396,75 TL 529,00 TL
SEPETE EKLE
Resim GO WALK 5 KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

go walk 5 kadın spor ayakkabı

529,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim GO WALK 5 KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

go walk 5 kadın spor ayakkabı

396,75 TL 529,00 TL
SEPETE EKLE
Resim SKECH-AIR DYNAMIGHT-FAST BRAK KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

skech-aır dynamıght-fast brak kadın spor ayakkabı

549,00 TL
SEPETE EKLE
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Resim SKECH-AIR DYNAMIGHT-FAST BRAK KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

skech-aır dynamıght-fast brak kadın spor ayakkabı

411,75 TL 549,00 TL
SEPETE EKLE
Resim SKECH-AIR DYNAMIGHT-FAST BRAK KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

skech-aır dynamıght-fast brak kadın spor ayakkabı

549,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim Graphic Tee's W Dear Mom I Get It Now KADIN T-SHIRT
HIZLI BAKIŞ

graphic tee's w dear mom ı get ıt now kadın t-shırt

66,75 TL 89,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim Graphic Tee's W Dear Mom I Get It Now KADIN T-SHIRT
HIZLI BAKIŞ

graphic tee's w dear mom ı get ıt now kadın t-shırt

66,75 TL 89,00 TL
SEPETE EKLE
Resim Graphic Tee's W It's a Mom Thing KADIN T-SHIRT
HIZLI BAKIŞ

graphic tee's w ıt's a mom thing kadın t-shırt

89,00 TL
SEPETE EKLE
Resim Graphic Tee's W It's a Mom Thing KADIN T-SHIRT
HIZLI BAKIŞ

graphic tee's w ıt's a mom thing kadın t-shırt

89,00 TL
SEPETE EKLE
Resim BURST 2.0-FULL SLAM KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

burst 2.0-full slam kadın spor ayakkabı

599,00 TL
SEPETE EKLE
Resim BURST 2.0-FULL SLAM KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

burst 2.0-full slam kadın spor ayakkabı

599,00 TL
SEPETE EKLE
Resim BURST 2.0 KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

burst 2.0 kadın spor ayakkabı

599,00 TL
SEPETE EKLE
Resim GO WALK 5 - LUCKY KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

go walk 5 - lucky kadın spor ayakkabı

569,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim GO WALK 5 - LUCKY KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

go walk 5 - lucky kadın spor ayakkabı

426,75 TL 569,00 TL
SEPETE EKLE
Resim GO WALK 5 - LUCKY KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

go walk 5 - lucky kadın spor ayakkabı

569,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES-IN THE CLEAR KIZ ÇOCUK SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-ın the clear kız çocuk spor ayakkabı

529,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES- CROWD APPEAL KIZ ÇOCUK GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes- crowd appeal kız çocuk günlük ayakkabı

529,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES-BIGGEST FAN KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-bıggest fan kadın günlük ayakkabı

739,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim MERIDIAN KIZ ÇOCUK SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

merıdıan kız çocuk spor ayakkabı

314,25 TL 419,00 TL
SEPETE EKLE
Resim MERIDIAN-NO WORRIES KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

merıdıan-no worrıes kadın günlük ayakkabı

599,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES-SECOND CHANCE KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-second chance kadın günlük ayakkabı

739,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES 3.0 - ZENWAY II KIZ ÇOCUK SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes 3.0 - zenway ıı kız çocuk spor ayakkabı

529,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES-CROWD APPEAL KIZ ÇOCUK SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-crowd appeal kız çocuk spor ayakkabı

469,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES-DEVOTED FAN KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-devoted fan kadın spor ayakkabı

739,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim LITE STYLES KIZ ÇOCUK SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

lıte styles kız çocuk spor ayakkabı

329,25 TL 439,00 TL
SEPETE EKLE
Resim FASHION FIT KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

fashıon fıt kadın spor ayakkabı

589,00 TL
SEPETE EKLE
Resim SUMMITS-WORTH WILD KIZ ÇOCUK SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

summıts-worth wıld kız çocuk spor ayakkabı

359,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES 3.0 - ZENWAY II KIZ ÇOCUK SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes 3.0 - zenway ıı kız çocuk spor ayakkabı

529,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim D'LITES 3.0-ZENWAY KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes 3.0-zenway kadın spor ayakkabı

576,75 TL 769,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim SKECH APPEAL 3.0-CORE INSTINC KIZ ÇOCUK SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

skech appeal 3.0-core ınstınc kız çocuk spor ayakkabı

321,75 TL 429,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim D'LITES-BRIGHT BLOSSOMS KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-brıght blossoms kadın spor ayakkabı

554,25 TL 739,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES-LIL BLOSSOM KIZ ÇOCUK SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-lıl blossom kız çocuk spor ayakkabı

469,00 TL
SEPETE EKLE
Resim MERIDIAN-NO WORRIES KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

merıdıan-no worrıes kadın günlük ayakkabı

599,00 TL
SEPETE EKLE
Resim MERIDIAN-NO WORRIES KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

merıdıan-no worrıes kadın günlük ayakkabı

599,00 TL
SEPETE EKLE
Resim MERIDIAN-NO WORRIES KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

merıdıan-no worrıes kadın günlük ayakkabı

599,00 TL
SEPETE EKLE
Resim MERIDIAN-NO WORRIES KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

merıdıan-no worrıes kadın günlük ayakkabı

599,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim D'LITES 3.0-ZENWAY KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes 3.0-zenway kadın spor ayakkabı

576,75 TL 769,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES 3.0-ZENWAY KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes 3.0-zenway kadın spor ayakkabı

769,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES-RUNWAY READY KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-runway ready kadın spor ayakkabı

749,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES-RUNWAY READY KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-runway ready kadın spor ayakkabı

749,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim D'LITES-SECOND CHANCE KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-second chance kadın günlük ayakkabı

554,25 TL 739,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim D'LITES-SECOND CHANCE KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-second chance kadın günlük ayakkabı

554,25 TL 739,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES 3.0 - MENLO PARK KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes 3.0 - menlo park kadın spor ayakkabı

769,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim D'LITES 3.0 - MENLO PARK KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes 3.0 - menlo park kadın spor ayakkabı

576,75 TL 769,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim D'LITES 3.0-BRAVE OUTPUT KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes 3.0-brave output kadın spor ayakkabı

576,75 TL 769,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim D'LITES 3.0 - BRAVE OUTPUT KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes 3.0 - brave output kadın spor ayakkabı

576,75 TL 769,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim STAMINA - UPHILL PATH KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

stamına - uphıll path kadın spor ayakkabı

569,25 TL 759,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim STAMINA - UPHILL PATH KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

stamına - uphıll path kadın spor ayakkabı

569,25 TL 759,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim Lightweight Fleece W 5inch Sweatshort KADIN ŞORT
HIZLI BAKIŞ

lightweight fleece w 5inch sweatshort kadın şort

119,25 TL 159,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim STAMINA - UPHILL PATH KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

stamına - uphıll path kadın spor ayakkabı

569,25 TL 759,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim D'LITES KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes kadın günlük ayakkabı

554,25 TL 739,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES-FAME & FORTUNE KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-fame & fortune kadın günlük ayakkabı

749,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES - OCEAN DREAMING KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes - ocean dreamıng kadın spor ayakkabı

739,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim 2X I-Lock W PNT Slim Sweatpant KADIN SWEATPANT
HIZLI BAKIŞ

2x ı-lock w pnt slim sweatpant kadın sweatpant

194,25 TL 259,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES-BRIGHT BLOSSOMS KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-brıght blossoms kadın spor ayakkabı

689,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES-BRIGHT BLOSSOMS KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-brıght blossoms kadın spor ayakkabı

689,00 TL
SEPETE EKLE
Badge %25
Resim D'LITES-BRIGHT BLOSSOMS KADIN SPOR AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-brıght blossoms kadın spor ayakkabı

554,25 TL 739,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES-BIGGEST FAN KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-bıggest fan kadın günlük ayakkabı

669,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES-BIGGEST FAN KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-bıggest fan kadın günlük ayakkabı

669,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES-BIGGEST FAN KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-bıggest fan kadın günlük ayakkabı

669,00 TL
SEPETE EKLE
Resim D'LITES-BIGGEST FAN KADIN GÜNLÜK AYAKKABI
HIZLI BAKIŞ

d'lıtes-bıggest fan kadın günlük ayakkabı

669,00 TL
SEPETE EKLE

Ürün gamında birbirinden rahat spor ayakkabı modelleri bulunan dünyaca ünlü marka Skechers, her geçen gün koleksiyonuna eklediği şık ve rahat spor ayakkabı modelleriyle sektörün en çok tercih edilen spor ayakkabı markası olmaya devam ediyor. Özellikle ayakkabılarında kullandığı Air Cooled Memory Foam teknolojisiyle sektördeki farkını ortaya koyan Skechers, ayak sağlığı açısından en rahat spor ayakkabı oluşuyla da tüketicinin favorisi olmayı sürdürüyor.

Skechers Spor Ayakkabılarda Kullanılan Air Cooled Memory Foam Nedir?

En rahat spor ayakkabıların markası Skechers’ın ürünlerinde kullandığı teknolojilerden Air Cooled Memory Foam; iki ayrı özelliğin birleşmesinden doğmuş bir teknolojidir. Özelliklerden ilki; Air Cooled teknolojisidir ve bu teknoloji spor ayakkabının içinde hava sirkülasyonu yaratarak spor ayakkabıda oluşabilecek kötü koku olasılıklarının minimize edilmesini sağlar. Diğer bir özellik Memory Foam ise adını kullanılan materyalden almıştır. Hafızalı köpük olarak Türkçeleştirmenin mümkün olduğu Memory Foam teknolojisi, spor ayakkabının içerisinde kullanılan tabanın giyen kişinin ayağına göre şekil almasına yardımcı olur. Bu da kullanan kişinin Skechers spor ayakkabı ile yaptığı tüm aktivitelerden daha çok keyif almasını sağlar.

Görüldüğü üzere Skechers, koleksiyonundaki spor ayakkabılarda kullanılan özellikler ile sektörde farklılaşmıştır. Markayı bu denli özel kılan bir diğer etmen de ürün gamındaki ayakkabıların aynı anda hem şık hem de çok rahat olmasıdır. Özellikle cinsiyet bazında ele alınacak olursa; en şık ve rahat erkek spor ayakkabıları da, kadın spor ayakkabıları da hatta çocuk spor ayakkabıları da Skechers’ın tasarımlarıdır.

En Şık Erkek Spor Ayakkabıları Skechers’da

Şıklık her geçen gün önem kazanan etmenlerden bir tanesi… Aynı şekilde rahatlık da hayat yoğunlaştıkça değer gören unsurlardan bir diğeri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun farkındalığıyla hareket eden tüm erkekler hem rahat hem de şık spor ayakkabılarla günlük hayat koşuşturmacasının üstesinden gelmeyi hayal ediyor. Dünyaca ünlü marka Skechers da profesyonel ekibi tarafından özenle hazırlanan spor ayakkabıları aracılığıyla erkeklerin bu isteklerine sesleniyor. Koleksiyonunda birbirinden şık erkek spor ayakkabılarına yer veren Skechers, onlara hem Jean pantolonlarıyla kombinleyebilecekleri hem kumaş pantolonlarıyla kombinleyebilecekleri hem de şık kıyafetleriyle kombinleyebilecekleri özel spor ayakkabı seçenekleri sunuyor. Bu ayakkabılardan herhangi birini seçenlerin hepsi kusursuz şıklık içerisinde rahat hissetmenin keyfini yaşıyorlar.

Skechers Kadın Spor Ayakkabılarıyla da Sektörün Öncüsü

Geçmişe kıyasla kadınların son yıllarda iş hayatında daha etkin rol oynadıkları gözle görülür bir gerçek… Kadınların bu denli çalışkan olması ve aktif olarak çalışması rahatlık konusunu onlar açısından oldukça önemli bir hale getiriyor. Yani günlük hayatta rahat etmek isteyen kadınlar seçimlerini de bu doğrultuda yapıyor. Skechers; ürün gamındaki rahat kadın spor ayakkabılarıyla kadınların kendilerini daha rahat hissetmesini sağlayarak onların yaptıkları işlerden daha çok keyif almasını sağlıyor. Ayrıca bulunulan sezonun moda renklerini de ürün gamındaki elementler aracılığıyla kullanan Skechers, spor ayakkabılarının rahat olmasının yanı sıra şık oluşuyla da beğeni kazanıyor. Kadınlara en şık kıyafetleriyle kombinleyebilecekleri spor ayakkabıların yanı sıra günlük hayatlarında da severek kullanabilecekleri spor ayakkabılar sunan Skechers’dan alışveriş yapan tüm kadınlar rahat hissederken şık olmanın keyfini yaşıyorlar.

Skechers Çocuk Spor Ayakkabılarıyla Çocuğunuzun Hayal Gücünü Besleyin

Anne ve babalar çocuklarının yaratıcı olmasını ve geniş bir hayal gücüne sahip olmasını arzu ederler. Çünkü geniş hayal gücü demek ileride yaratıcı fikirlerle güzel işler başarmak demektir. Skechers da hem ebeveynlerin bu isteklerinin farkındalığıyla hem de çocukların beğenisini kazanmak için yapımında hayal gücünden yararlanılan spor ayakkabıları ürün gamına eklemiştir. Göz alıcı canlı renklerin başrolde olduğu özellikle de ışık detayıyla çocukların daha çok ilgisini çeken birbirinden yaratıcı spor ayakkabılara sahip olan çocuklar, bu ayakkabıların rahat yapılarından dolayı kendilerini de rahat ve mutlu hissetmektedir. Hem çocuğunuzun ayak gelişimi için hem de onun sahip olduğu ayakkabılar aracılığıyla kendisini mutlu hissetmesi için siz de Skechers spor ayakkabılardan satın alarak miniğinizi mutlu edebilirsiniz.

Skechers Bağcıksız Spor Ayakkabılar

Son yıllarda bağcıklı spor ayakkabıların sayısı artış gösterse de; rahatlığına önem veren ve bağcık bağlama derdiyle uğraşmak istemeyen bir tüketici grubu da yok değil. Skechers da ürün gamındaki farklı renk ve modeldeki bağcıksız spor ayakkabılarla aldığı ürünü rahatlıkla giyebilmek isteyen kişilere hitap ediyor. Skechers bağcıksız spor ayakkabılar, kullanım kolaylığının yanı sıra şık görünümleriyle de tüketicinin markanın ürünlerinden memnun kalmasını sağlıyor. Sizin için de spor ayakkabınızın yalnızca rahat olması yeterli değilse aynı zamanda onu ayağınıza da rahatlıkla giyinmek istiyorsanız Skechers’ın ürün gamında yer alan birbirinden rahat bağcıksız spor ayakkabı modellerine bakabilirsiniz.

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