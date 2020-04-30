ANNELER GÜNÜ

Ürün gamında birbirinden rahat spor ayakkabı modelleri bulunan dünyaca ünlü marka Skechers, her geçen gün koleksiyonuna eklediği şık ve rahat spor ayakkabı modelleriyle sektörün en çok tercih edilen spor ayakkabı markası olmaya devam ediyor. Özellikle ayakkabılarında kullandığı Air Cooled Memory Foam teknolojisiyle sektördeki farkını ortaya koyan Skechers, ayak sağlığı açısından en rahat spor ayakkabı oluşuyla da tüketicinin favorisi olmayı sürdürüyor.

En rahat spor ayakkabıların markası Skechers’ın ürünlerinde kullandığı teknolojilerden Air Cooled Memory Foam; iki ayrı özelliğin birleşmesinden doğmuş bir teknolojidir. Özelliklerden ilki; Air Cooled teknolojisidir ve bu teknoloji spor ayakkabının içinde hava sirkülasyonu yaratarak spor ayakkabıda oluşabilecek kötü koku olasılıklarının minimize edilmesini sağlar. Diğer bir özellik Memory Foam ise adını kullanılan materyalden almıştır. Hafızalı köpük olarak Türkçeleştirmenin mümkün olduğu Memory Foam teknolojisi, spor ayakkabının içerisinde kullanılan tabanın giyen kişinin ayağına göre şekil almasına yardımcı olur. Bu da kullanan kişinin Skechers spor ayakkabı ile yaptığı tüm aktivitelerden daha çok keyif almasını sağlar.

Görüldüğü üzere Skechers, koleksiyonundaki spor ayakkabılarda kullanılan özellikler ile sektörde farklılaşmıştır. Markayı bu denli özel kılan bir diğer etmen de ürün gamındaki ayakkabıların aynı anda hem şık hem de çok rahat olmasıdır. Özellikle cinsiyet bazında ele alınacak olursa; en şık ve rahat erkek spor ayakkabıları da, kadın spor ayakkabıları da hatta çocuk spor ayakkabıları da Skechers’ın tasarımlarıdır.

Şıklık her geçen gün önem kazanan etmenlerden bir tanesi… Aynı şekilde rahatlık da hayat yoğunlaştıkça değer gören unsurlardan bir diğeri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun farkındalığıyla hareket eden tüm erkekler hem rahat hem de şık spor ayakkabılarla günlük hayat koşuşturmacasının üstesinden gelmeyi hayal ediyor. Dünyaca ünlü marka Skechers da profesyonel ekibi tarafından özenle hazırlanan spor ayakkabıları aracılığıyla erkeklerin bu isteklerine sesleniyor. Koleksiyonunda birbirinden şık erkek spor ayakkabılarına yer veren Skechers, onlara hem Jean pantolonlarıyla kombinleyebilecekleri hem kumaş pantolonlarıyla kombinleyebilecekleri hem de şık kıyafetleriyle kombinleyebilecekleri özel spor ayakkabı seçenekleri sunuyor. Bu ayakkabılardan herhangi birini seçenlerin hepsi kusursuz şıklık içerisinde rahat hissetmenin keyfini yaşıyorlar.

Geçmişe kıyasla kadınların son yıllarda iş hayatında daha etkin rol oynadıkları gözle görülür bir gerçek… Kadınların bu denli çalışkan olması ve aktif olarak çalışması rahatlık konusunu onlar açısından oldukça önemli bir hale getiriyor. Yani günlük hayatta rahat etmek isteyen kadınlar seçimlerini de bu doğrultuda yapıyor. Skechers; ürün gamındaki rahat kadın spor ayakkabılarıyla kadınların kendilerini daha rahat hissetmesini sağlayarak onların yaptıkları işlerden daha çok keyif almasını sağlıyor. Ayrıca bulunulan sezonun moda renklerini de ürün gamındaki elementler aracılığıyla kullanan Skechers, spor ayakkabılarının rahat olmasının yanı sıra şık oluşuyla da beğeni kazanıyor. Kadınlara en şık kıyafetleriyle kombinleyebilecekleri spor ayakkabıların yanı sıra günlük hayatlarında da severek kullanabilecekleri spor ayakkabılar sunan Skechers’dan alışveriş yapan tüm kadınlar rahat hissederken şık olmanın keyfini yaşıyorlar.

Anne ve babalar çocuklarının yaratıcı olmasını ve geniş bir hayal gücüne sahip olmasını arzu ederler. Çünkü geniş hayal gücü demek ileride yaratıcı fikirlerle güzel işler başarmak demektir. Skechers da hem ebeveynlerin bu isteklerinin farkındalığıyla hem de çocukların beğenisini kazanmak için yapımında hayal gücünden yararlanılan spor ayakkabıları ürün gamına eklemiştir. Göz alıcı canlı renklerin başrolde olduğu özellikle de ışık detayıyla çocukların daha çok ilgisini çeken birbirinden yaratıcı spor ayakkabılara sahip olan çocuklar, bu ayakkabıların rahat yapılarından dolayı kendilerini de rahat ve mutlu hissetmektedir. Hem çocuğunuzun ayak gelişimi için hem de onun sahip olduğu ayakkabılar aracılığıyla kendisini mutlu hissetmesi için siz de Skechers spor ayakkabılardan satın alarak miniğinizi mutlu edebilirsiniz.

Son yıllarda bağcıklı spor ayakkabıların sayısı artış gösterse de; rahatlığına önem veren ve bağcık bağlama derdiyle uğraşmak istemeyen bir tüketici grubu da yok değil. Skechers da ürün gamındaki farklı renk ve modeldeki bağcıksız spor ayakkabılarla aldığı ürünü rahatlıkla giyebilmek isteyen kişilere hitap ediyor. Skechers bağcıksız spor ayakkabılar, kullanım kolaylığının yanı sıra şık görünümleriyle de tüketicinin markanın ürünlerinden memnun kalmasını sağlıyor. Sizin için de spor ayakkabınızın yalnızca rahat olması yeterli değilse aynı zamanda onu ayağınıza da rahatlıkla giyinmek istiyorsanız Skechers’ın ürün gamında yer alan birbirinden rahat bağcıksız spor ayakkabı modellerine bakabilirsiniz.